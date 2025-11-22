Цены на популярные в России фрукты взлетели

Ближе к середине ноября 2025 года стоимость килограмма лимонов в российских магазинах увеличилась в среднем на 44 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте цен на популярные в стране цитрусовые свидетельствуют данные исследовательской компании NTech, с которыми ознакомилась «Лента.ру».
С 10 по 16 ноября стоимость лимонов в рознице достигла средневзвешенной отметки в 229 рублей за килограмм, уточнили аналитики. Нынешний пик подорожания стал уже вторым в этом году. Предыдущий был зафиксирован на внутреннем рынке в конце весны.
В мае показатель в рознице превышал 230 рублей, напомнила ведущий эксперт компании Екатерина Назаренко. Однако в сентябре розничные цены на этот вид фруктов откатились в район 200 рублей. «Последние полтора месяца мы опять видим ощутимое удорожание», - констатировала главный аналитик NTech.
Вместе с лимонами за отчетный период заметно подорожали и яблоки. Стоимость килограмма этих фруктов в разгар ноября в российских магазинах выросла на 12 процентов год к году и составила в среднем 132 рубля. Розничные цены на виноград, в свою очередь, увеличились на 8 процентов (до 206 рублей), а манго подорожало на 6 процентов (до 314 рублей).
Противоположная динамика наблюдалась в сегментах апельсинов (минус 22 процента, 146 рублей), мандаринов (минус 9 процентов, до 177 рублей) и бананов (минус 3 процента, до 132 рублей). А вот стоимость популярной сезонной ягоды хурмы за это время почти не изменилась, сократившись на 1 процент, до 156 рублей за килограмм, резюмировали эксперты.
Весеннее подорожание лимонов фиксировалось на фоне проблем с импортом этих цитрусовых из Турции, которая продолжительное время являлась важным поставщиком в Россию. Властям средиземноморской страны пришлось останавливать экспорт лимонов из-за рисков дефицита на внутреннем рынке вследствие негативных последствий заморозков, которые обрушились на провинции Мерсин, Адана и Хатай.
После этого Россия стала наращивать импорт этих цитрусовых из других стран, включая Узбекистан и Абхазию. Однако эти объемы несопоставимы по масштабам с поставками из Турции. Ввозить же в несезон лимоны из Аргентины, Бразилии, Мексики или Южно-Африканской Республики (ЮАР) невыгодно ввиду дорогой логистики, отмечала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
