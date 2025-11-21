В Городищенском районе загорелась «Приора», погибли 3 человека

Утром в пятницу, 21 ноября, в Городищенском районе на трассе М-5 случилось ДТП, которое унесло жизни трех человек.
По предварительным данным, в 5:20 на 690-м километре дороги, недалеко от Городища, 36-летний водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение.
Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся, а после загорелся.
«В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 года рождения, скончались на месте», - сообщили в областной ГАИ.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
