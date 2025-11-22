Россиянам назвали запрещенные к хранению в холодильнике продукты

22.11.2025 | 14:24

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова призвала не держать в холодильнике помидоры и картофель. Как объяснила биолог, эти овощи при низкой температуре становятся водянистыми и невкусными, а также теряют полезные свойства.

Кроме того, в список запрещенных к хранению в холодильнике продуктов она включила бананы, лук и чеснок.

Специалистка заявила, что хранить эти продукты следует в контейнерах в прохладном и темном месте.

Ранее Баранова в программе «О самом главном» дала необычный совет для защиты от тараканов в доме. Она рекомендовала россиянам представлять себя этими насекомыми и искать наиболее доступные пути проникновения в дом.

Источник фото - pxhere.com.