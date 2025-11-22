Россиянам назвали запрещенные к хранению в холодильнике продукты

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
Баранова призвала не держать в холодильнике помидоры и картофель. Как объяснила биолог, эти овощи при низкой температуре становятся водянистыми и невкусными, а также теряют полезные свойства.
Кроме того, в список запрещенных к хранению в холодильнике продуктов она включила бананы, лук и чеснок.
Специалистка заявила, что хранить эти продукты следует в контейнерах в прохладном и темном месте.
Ранее Баранова в программе «О самом главном» дала необычный совет для защиты от тараканов в доме. Она рекомендовала россиянам представлять себя этими насекомыми и искать наиболее доступные пути проникновения в дом.
Источник фото - pxhere.com.
Новости по теме
- Цены на популярные в России фрукты взлетели
- Химик: Выпечка в силиконовых формах может быть опасна
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
- Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Раскрыты необычные предпочтения россиян при приготовлении борща
- Нужно ли использовать крышку при варке супа?
Последние новости
- Россиянам дали советы при задержке рейса из-за плана «ковер»
- Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом
- Россиянам раскрыли секреты выбора идеального букета ко Дню матери
- Цены на популярные в России фрукты взлетели
- Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях
- Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников
- Путин объяснил паузу в контактах с США
- Стало известно о новом способе защиты российских военных от дронов ВСУ
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- Россиян предупредили о сокращении грибных дождей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!