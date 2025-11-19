Криминал

Удар в сердце: вынесен приговор пензячке, убившей бывшего мужа

31-летнюю пензячку признали виновной в убийстве 33-летнего мужчины. Преступление было совершено вечером 5 июля этого года в квартире на улице Ладожской.

Бывшие супруги вместе выпивали и в процессе застолья поссорились на бытовой почве. Разозленная женщина схватила хозяйственный нож и ударила обидчика в область сердца.

От полученной травмы он скончался на месте.

Женщина признала вину, но пояснила, что ударила бывшего мужа «из-за длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением супруга», уточнили в областной прокуратуре.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, пояснили в региональном СУ СКР.

