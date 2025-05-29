Две соседние с Пензенским регионом области атаковали БПЛА

29.05.2025 | 07:46

В ночь на четверг, 29 мая, украинские БПЛА вновь атаковали две соседние с Пензенским регионом области - Рязанскую и Тамбовскую. Над первой было сбито 4 аппарата, над второй - 1.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что еще 30 беспилотников были перехвачены в Белгородской области, по 4 - в Орловской области и Крыму, 3 - в Московском регионе, 2 - в Брянской области.

В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

4 апреля 3 беспилотника атаковали Тамбовскую область. Они повредили крышу частного дома и перебили трубу распределительного газопровода. 23 и 28 мая БПЛА сбили в Рязанщине.

27 мая в аэропортах Саратова и Тамбова был объявлен план «Ковер» - вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.