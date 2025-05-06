24 мая в Пензе планируют запретить продажу алкоголя

06.05.2025 | 08:57

В Пензе проходит антикоррупционную экспертизу проект постановления городской администрации об ограничении розничной продажи алкоголя в день, когда для выпускников школ прозвучит последний звонок, - 24 мая.

Согласно документу, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям будет рекомендовано с 8:00 до 23:00 принять исчерпывающие меры по выполнению требований соответствующего закона Пензенской области.

Администрации районов должны будут провести информационно-разъяснительную работу с руководителями торговых точек, в которых продается алкоголь.

Сотрудникам полиции рекомендуется 24 мая усилить контроль за работой таких объектов.

Подобные запреты вводятся ежегодно.