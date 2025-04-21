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Криминал

В Кузнецком районе женщина угнала машину сестры и попала в ДТП

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В Кузнецком районе 28-летнюю местную жительницу подозревают в угоне автомобиля 36-летней родственницы.

Сельчанка приехала к старшей сестре со своим молодым человеком. Хозяйка накрыла стол с алкоголем и закусками и провела с гостями несколько часов. Потом она отправилась спать, сославшись на усталость.

Оставшиеся продолжили застолье, но вскоре спиртное закончилось. Гостья увидела на холодильнике ключи от «Нивы» и решила съездить в магазин. При этом приятелю она сказала, что сестра разрешает ей брать машину, хотя это было неправдой.

По пути женщина не справилась с управлением, и машина вылетела с дороги в кювет, где опрокинулась.

Ни о чем не подозревавшая владелица авто, не обнаружив машины, заявила в полицию об угоне. Правоохранители установили злоумышленницу и местонахождение «Нивы». Сельчанка дала признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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