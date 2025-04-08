В Кузнецке госпитализировали женщину-водителя

08.04.2025 | 13:20

В Кузнецке на 754-м километре трассы М-5 столкнулись две легковые машины. В аварии пострадала женщина.

ДТП случилось в понедельник, 7 апреля, в 11:30. Участниками стали ВАЗ-2104 с 42-летней женщиной за рулем и «Лада-Ларгус» под управлением 45-летнего мужчины.

Автолюбительница получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

7 апреля на трассе М-5 в Городищенском районе случилось смертельное ДТП. На 675-м километре дороги у грузовика Scania отсоединилось колесо. Оно отскочило в автомобиль Volkswagen Polo с 49-летним водителем за рулем. Мужчина потерял управление. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобилист погиб на месте.