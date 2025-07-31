Пензенское предприятие атаковали беспилотники

Утром в четверг, 31 июля, Пензенскую область вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».
Жертв и разрушений нет.
Есть возгорание на территории предприятия, его устраняют.
«Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», - добавил глава региона.
В Пензенской области продолжают действовать временные ограничения мобильного интернета.
«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», - пояснил Олег Мельниченко.
Он призвал пензенцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага.
«Буду информировать вас о дальнейшем развитии событий», - пообещал губернатор.
Утром 26 июля регион также атаковал беспилотник, целью было пензенское промышленное предприятие. Обошлось без жертв и разрушений.
10 июля в небе над регионом сбили беспилотник. На месте падения обломков работали экстренные службы. Жертв и разрушений не было.
5 июля также сообщалось, что над Сурским краем был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА.
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