Пензенское предприятие атаковали беспилотники

31.07.2025 | 07:50

Утром в четверг, 31 июля, Пензенскую область вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».

Жертв и разрушений нет.

Есть возгорание на территории предприятия, его устраняют.

«Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», - добавил глава региона.

В Пензенской области продолжают действовать временные ограничения мобильного интернета.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», - пояснил Олег Мельниченко.

Он призвал пензенцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага.

«Буду информировать вас о дальнейшем развитии событий», - пообещал губернатор.

Утром 26 июля регион также атаковал беспилотник, целью было пензенское промышленное предприятие. Обошлось без жертв и разрушений.

10 июля в небе над регионом сбили беспилотник. На месте падения обломков работали экстренные службы. Жертв и разрушений не было.

5 июля также сообщалось, что над Сурским краем был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА.