В Пензе на улице Карпинского в ДТП погиб мотоциклист

29.07.2025 | 10:06

Вечером в понедельник, 28 июля, в Пензе случилось смертельное ДТП с мотоциклистом.

По данным Госавтоинспекции, в 17:47 на улице Карпинского столкнулись Audi A6 с 53-летним водителем и мотоцикл Yamaha FZ6 с 38-летним. Последний получил травмы и скончался на месте.

По словам знакомого погибшего, мотоциклист ехал без защитной экипировки, хотя раньше ее использовал. «Всегда был в экипе, но не в этот раз», - написал горожанин в Сети.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В конце мая в Пензе в ДТП на улице Аустрина произошло смертельное ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями. Погиб 38-летний мужчина.