В Пензе ищут свидетелей ДТП с автомобилем Dodge на Гагарина

30.07.2025 | 09:20

В Пензе до сих пор ищут свидетелей ДТП с участием автомобиля Dodge Caliber, случившегося в ночь на 20 июля в Заводском районе.

По предварительным данным, в 1:20 на улице Гагарина неустановленный водитель врезался в световую опору.

В салоне находились четверо мужчин, трое из них (38, 36 и 30 лет) серьезно пострадали, их госпитализировали, еще одному (26 лет) медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Водитель покинул место аварии до приезда инспекторов ДПС, сообщили в ГАИ.

Свидетелей ДТП убедительно просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.