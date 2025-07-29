Сбил и уехал: в Пензе ищут свидетелей ДТП на улице Луначарского

29.07.2025 | 09:20

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП на улице Луначарского, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Инцидент случился 29 мая в 11:10.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил пензячку 1949 года рождения и скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы.

Свидетелей ДТП позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Госавтоинспекция).

Также в городе ищут очевидцев столкновения с квадроциклом и самокатом, случившегося 8 июня на улице Ульяновской.