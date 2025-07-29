В селе Неверкино сгорели постройки на площади 100 кв. м

29.07.2025 | 20:59

Вечером во вторник, 29 июля, в селе Неверкино случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:25.

На улице Полевой загорелись надворные постройки. Огнем была пройдена площадь в 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС тушили пламя с помощью 3 спецмашин. Его распространения на дома удалось не допустить.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства и причины ЧП, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.