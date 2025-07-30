Черный дым на Шуисте привлек внимание пензенцев

Днем в среду, 30 июля, на Шуисте в Пензе случилось ЧП.
Горожане издалека увидели черный столб дыма, поднимающийся от здания на улице Складской, напротив остановки «Станция Пенза-II».
Очевидцы стали снимать происходящее на камеру и делиться кадрами в Сети.
В МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил дежурному в 14:32. На место выехали 20 сотрудников на 5 спецмашинах.
Как оказалось, возгорание случилось во время сварочных работ, однако на момент прибытия подразделений помощь уже не потребовалась.
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