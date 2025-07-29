Общество

В Пензе полицейские по ночам ловят пьяных подростков-мотоциклистов

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают пристально следить за мотоциклистами и самокатчиками на дорогах Пензенской области. За сутки полицейские выявили более 90 нарушений.

Особую тревогу у людей в форме вызывают подростки за рулем.

«Мы обращаемся к родителям, некоторые из которых, видимо, забыли о воспитании своих детей. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять многочисленные факты управления несовершеннолетними лицами мототранспортом и питбайками», - сообщила майор полиции Юлия Кибиткина.

В Пензе полицейские по ночам ловят пьяных подростков-мотоциклистов

Кроме того, иногда подростки садятся за руль пьяными. Например, 25 июля в 4 часа утра полицейские остановили в Пензе 16-летнего мотоциклиста, который уже не в первый раз катался в нетрезвом виде. А в ночь на 29 июля на улице Сумской внимание инспекторов привлек 17-летний скутерист.

В Пензе полицейские по ночам ловят пьяных подростков-мотоциклистов

«Несовершеннолетние, не имея права управления транспортными средствами, в ночное время с признаками опьянения передвигаются по дорогам, нарушая все возможные нормы и требования законодательства, создавая дискомфорт жителям города. Это свидетельствует о полном отсутствии контроля со стороны родителей за поведением своих детей, но самое главное - дети подвергают свою жизнь смертельной опасности. Уважаемые родители, задумайтесь об этом! Берегите своих детей!» - обратилась к гражданам Юлия Кибиткина.

В Пензе полицейские по ночам ловят пьяных подростков-мотоциклистов

Ранее в областной Госавтоинспекции уже комментировали проблему, связанную с подростками-питбайкерами на дорогах. Их количество и манера езды шокируют других водителей. Родителям за поступки детей грозят серьезные штрафы.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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