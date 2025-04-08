Появились подробности смертельного ДТП под Городищем

08.04.2025 | 11:21

В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП, которое случилось днем в понедельник, 7 апреля, на трассе М-5 недалеко от Городища.

По предварительным данным, около 16:30 на 675-м километре дороги у грузовика Scania, которым управлял 26-летний мужчина, отсоединилось колесо. Оно отскочило в автомобиль Volkswagen Polo с 49-летним водителем за рулем.

Мужчина в легковой машине потерял управление. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобилист погиб на месте.

Его тело из салона извлекли прибывшие на место спасатели.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.