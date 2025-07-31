На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность»

31.07.2025 | 08:28

В Пензе объявлен режим «Воздушная опасность», сообщил в 8:24 четверга, 31 июля, губернатор Олег Мельниченко.

Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие.

В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», - предупредил Олег Мельниченко.

Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.

Утром в четверг, 31 июля, Пензенскую область вновь атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора Олега Мельниченко, целью стало «одно из наших промышленных предприятий».