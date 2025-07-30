В Земетчинском районе 95 телят едва не погибли при пожаре

30.07.2025 | 09:41

Во вторник, 29 июля, в Земетчинском районе случился пожар: загорелся животноводческий комплекс в селе Оторма.

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 17:24. Огнем оказалась пройдена площадь в 400 кв. м. На тушение выезжали 8 человек на 3 спецмашинах.

«Спасено 95 телят», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Уточняется, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ЧП с животными в Пензенской области не редкость. Так, 30 апреля в селе Пановка Колышлейского района при пожаре погибли 2 коровы и 2 поросенка. Огонь уничтожил срубовую надворную постройку площадью 80 кв. м на улице Советской.

21 апреля в Башмаковском районе из-за детской шалости погибло 15 телят. На улице Овражной в селе Подгорном сгорел срубовый сарай площадью 24 кв. м.