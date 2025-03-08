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Происшествия

В соседнем с Пензенской областью регионе вновь вводили режим «Ковер»

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В ночь на субботу, 8 марта, в 6 аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 21:54 режим «Ковер» объявили в Волгограде, в 22:30 - в соседнем Саратове, в 3:13 - в аэропортах Владикавказа и Грозного, в 5:20 - в Санкт-Петербурге, в 5:35 - в Ярославле.

В Саратове ограничения сняли в 2:00, в Волгограде - в 2:23, в Санкт-Петербурге - в 6:15, во Владикавказе и Грозном - в 7:08, в Ярославле - в 7:18, сообщили в Росавиации.

По информации Минобороны РФ, в пятницу, 7 марта, с 20:15 до 22:45 дежурными средствами ПВО были уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 21 - в Краснодарском крае, 9 - в Брянской области, 4 - в Ростовской, 2 - в Белгородской, 1 - в Курской области и 6 - над акваторией Азовского моря.

В ночь на субботу, 8 марта, перехватили и ликвидировали 31 украинский дрон: 26 - над территорией Краснодарского края, 3 - в Брянской области и по 1 - в Ленинградской и Ярославской областях.

15 февраля в Ульяновской и Саратовской областях, соседствующих с Пензенской, вводили режим «Ковер». Над Саратовской областью были уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата.

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