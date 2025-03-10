При пожаре на ул. Новый Кавказ в Пензе пострадала девушка

10.03.2025 | 14:40

Днем в понедельник, 10 марта, на улице Новый Кавказ в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 13:18.

В пресс-службе управления уточнили, что сгорела комната (10 кв. м) в квартире, расположенной на 4-м этаже 5-этажного дома.

«Пострадала девушка 2007 года рождения, еще один человек эвакуирован», - пояснили в ведомстве.

На тушение огня выезжали 13 сотрудников МЧС, они задействовали 3 спецмашины.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и легковоспламеняющейся жидкостью.

Утром этого же дня при пожаре в Нижнем Ломове, где загорелась квартира в многоэтажке на улице Карла Маркса, 2 человека были травмированы, 13 спасены, 20 эвакуированы.