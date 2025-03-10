Пожар в Нижнем Ломове: 2 человека травмированы, 13 - спасены

10.03.2025 | 12:38

Утром в понедельник, 10 марта, в Нижнем Ломове случился пожар. Загорелась квартира, расположенная на втором этаже многоэтажного дома на улице Карла Маркса.

Пламенем оказалась пройдена площадь в 20 квадратных метров.

В результате два человека, 61-летний мужчина и 70-летняя женщина, получили травмы.

«Огнеборцы МЧС России спасли 13 человек, включая троих несовершеннолетних, и эвакуировали 20 жильцов», - сообщили в пресс-службе главного управления по региону.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара, выясняют все обстоятельства произошедшего.