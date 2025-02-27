Уточнен список адресов, по которым в Пензе отключено отопление

27.02.2025 | 09:15

Уточнен список пензенских домов, в которых по состоянию на 8:36 четверга, 27 февраля, отключено отопление.

Подача ресурса прекратилась из-за прорыва на теплосетях в микрорайоне Арбеково. Без отопления и горячей воды оказались более 50 жилых домов на улице Ладожской и проспекте Строителей.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, под отключение попали следующие адреса:

- пр. Строителей, 30, 32, 34, 36, 36а (д/с № 141), 38, 40, 42, 44, 44а, 46 (школа № 57), 48, 50, 52, 52а (гимназия № 13), 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- ул. Ладожская, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (д/с № 129), 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 (д/с № 129), 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 59.

На место аварии прибыл глава города Олег Денисов. Он сообщил, что контролирует ситуацию.

В настоящее время завершен демонтаж поврежденного участка трубопровода и начата подгонка нового. Следующим этапом станут сварочные работы.