Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2025|11:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Уточнен список адресов, по которым в Пензе отключено отопление

Печать
Telegram

Уточнен список пензенских домов, в которых по состоянию на 8:36 четверга, 27 февраля, отключено отопление.

Подача ресурса прекратилась из-за прорыва на теплосетях в микрорайоне Арбеково. Без отопления и горячей воды оказались более 50 жилых домов на улице Ладожской и проспекте Строителей.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, под отключение попали следующие адреса:

- пр. Строителей, 30, 32, 34, 36, 36а (д/с № 141), 38, 40, 42, 44, 44а, 46 (школа № 57), 48, 50, 52, 52а (гимназия № 13), 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- ул. Ладожская, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (д/с № 129), 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 (д/с № 129), 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 59.

Уточнен список адресов, по которым в Пензе отключено отопление

На место аварии прибыл глава города Олег Денисов. Он сообщил, что контролирует ситуацию.

В настоящее время завершен демонтаж поврежденного участка трубопровода и начата подгонка нового. Следующим этапом станут сварочные работы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из телеграм-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте