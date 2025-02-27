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Происшествия

В Пензе отключено теплоснабжение в 52 домах

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Утром в четверг, 27 февраля, жители крупного пензенского микрорайона вновь начали замерзать.

«Ладожская, 45, с 0:00 без отопления», «Пр. Строителей, 44а, тоже без отопления», «В Арбековской заставе, 65-летия Победы, 1, тоже отопление отсутствует», - пишут они в чате Октябрьского района в Telegram.

Причиной, по которой горожане лишились ресурса, стало повреждение трубопровода в микрорайоне Арбеково. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в зоне отключения отопления и горячей воды оказались 52 жилых дома на улице Ладожской и проспекту Строителей.

«В настоящее время специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы. Энергетики прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонта», - заверили горожан.

Утром 24 февраля в Арбекове также произошло отключение теплоснабжения. На него жаловались жители улиц Собинова, Бородина, Ладожской, Кронштадтской, Минской, Одесской, Лядова, а также проспекта Строителей и Арбековской Заставы. На 11:00 без тепла оставались 23 многоэтажных дома на улицах Мусоргского, Рахманинова, Тернопольской, Бородина, Римского-Корсакова и в 5-м проезде Аренского. Восстановление теплоснабжения контролировала прокуратура.

21 февраля трубопровод прорвало на Западной Поляне. Тепла в домах не было сутки. После подачи ресурса обнаружились скрытые утечки, в ряде многоэтажек оказалась завоздушена система, поэтому в квартирах некоторых горожан батареи так и не нагрелись.

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