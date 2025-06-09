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Общество

В Спасске почтили память 19-летнего бойца, погибшего на СВО

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В Спасском центре помощи детям открыли Парту Героя, посвященную 19-летнему Артему Рубанову, который погиб в ходе специальной военной операции 30 ноября 2024 года.

Артем поступил в центр в 2021-м из села Засурского Лунинского района, оставшись без попечения родителей. После окончания школы поступил в Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса на специальность «повар-кондитер». Летом 2024 года заключил контракт с Минобороны и вступил в ряды ВС РФ.

Жизнь гвардии рядового 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады оборвалась во время боев в Курской области.

За самоотверженность и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга, Артем посмертно награжден орденом «За мужество и отвагу».

На торжественной церемонии открытия Парты Героя родные и близкие друзья Артема поделились теплыми воспоминаниями. По их словам, он отличался особой отзывчивостью, добротой и неиссякаемым жизнелюбием, рассказали в региональном минтруде.

Орден передан в музей Спасского центра помощи детям, открытый в честь подвига выпускников, участвовавших в специальной военной операции.

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Источник — фото областного минтруда
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