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Общество

В Веселовке и Тепличном на 2 дня отключат газ

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В пензенских микрорайонах Веселовка и Тепличный из-за плановых работ отключат газ. Ресурса не будет с 8:00 18 июня до 17:00 19-го по адресам:

- ул. Тепличная, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 35, 41, 43, 45, 47, 49;

- 5-й Симферопольский проезд, 4, 5, 7, 8, 10;

- 6-й Симферопольский проезд, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

- 7-й Симферопольский проезд, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17;

- 8-й Симферопольский проезд, 2а, 2Б, 4, 6, 8, 12;

- 5-й проезд 40 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27;

- 6-й проезд 40 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14;

- ул. Львовская, 101а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141а, 143, 145, 147, 149, 151, 153а, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206 208, 209, 211, 212, 212а, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 230а, 232, 234, 236, 240, 252, 254, 254Б, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288.

Также ресурс отключат в СНТ «Здоровье-1» - на участках № 284, 285, 280 и в 6 домах без номеров.

«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети газораспределения», - уточнили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

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Источник — фото pxhere.com
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