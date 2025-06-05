В Арбекове иномарка сбила 12-летнюю девочку

05.06.2025 | 10:37

В Арбекове 12-летняя девочка попала под колеса Nissan Qashqai. Авария случилась в среду, 4 июня, напротив дома № 4 на улице Кронштадтской.

В 7:55 около пешеходного перехода 42-летний водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнюю.

Девочку госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее на улице Светлой в Засечном 24-летний водитель «Лады-Весты» сбил 14-летнего велосипедиста. Момент аварии попал на видео. Подростка увезли на скорой.