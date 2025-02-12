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Происшествия

«Пензенские термы»: на улице Московской забили фонтаны кипятка

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Из колодцев на Московской, на участке напротив Фонтанной площади, в среду, 12 февраля, забили фонтаны кипятка.

«Пензенские термы»: на улице Московской забили фонтаны кипятка

Удивленные прохожие останавливались, чтобы снять пешеходную улицу в пару и струи воды. Люди вспомнили, как летом 2023 года на отрезке между улицами Кураева и Горького шел ремонт.

В Telegram пензенцы отреагировали на очередную коммунальную аварию с юмором: «Светомузыкальный фонтан, зимняя версия», «Пензенские термы», «Горячие источники, новый рекреационный ресурс», «Пенза - долина гейзеров и родников каждую зиму, ждем туристов».

«Пензенские термы»: на улице Московской забили фонтаны кипятка

Возможно, происшествие связано с аварией на перекрестке улиц Московской и Кураева: несколькими часами раньше пензенцы видели, как из-под земли там вырывались клубы густого пара.

Вскоре они исчезли. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что знают о повреждении трубопровода. Тепловики приступили к устранению дефекта.

«Информация по срокам завершения ремонтных работ и количеству отключенных жилых домов будет сообщена дополнительно», - предупредили пензенцев.

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