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Происшествия

В соседнем с Пензенской областью регионе БПЛА врезались в 2 дома

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В ночь на субботу, 11 января, беспилотные летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома в городе Котовске Тамбовской области.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения», - написал он.

Евгений Первышов добавил, что оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.

31 вражеский дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над Азовским морем, 4 - над Белгородской областью, 2 - над Тамбовской областью, по 1 сбито над территориями Республики Крым и Курской области.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Были уничтожены 11 беспилотников. На одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание. При его ликвидации двое пожарных погибли и один серьезно пострадал.

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