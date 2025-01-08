В Пензе выгорела квартира на улице Зеленодольской

08.01.2025 | 12:11

В среду, 8 января, в Пензе случился пожар в трехквартирном доме на улице Зеленодольской.

Сообщение о возгорании поступило в 10:33. На место выехали 24 спасателя на 6 спецмашинах. «Выгорела квартира площадью 100 квадратных метров», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Ночью во вторник, 7 января, на улице Ново-Гражданской в Пензе (микрорайон Райки) тоже случился пожар в трехквартирном доме. Огонь прошелся по кровле и внутренней части строения на площади 150 квадратных метров.

«Спасен 58-летний мужчина», - уточнили в управлении.