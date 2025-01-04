В Нижнеломовском районе в ДТП на М-5 погибли двое мужчин

04.01.2025 | 10:02

Утром в субботу, 4 января, ДТП на трассе в Нижнеломовском районе унесло жизни двух человек.

По предварительным данным, авария произошла в 5:30 на 516-м километре М-5, около села Серый Ключ. Столкнулись «Лада-Гранта» с 19-летним водителем и «Газель» с 58-летним.

Молодой человек, управлявший легковым автомобилем, и его пассажир, мужчина, личность которого устанавливается, погибли на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

Ранее в Пензенском районе в трагическом ДТП погибли 17-летний юноша и 78-летний мужчина.