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Происшествия

В Госавтоинспекции рассказали о трагическом ДТП в Пензенском районе

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В областной Госавтоинспекции уточнили, кто погиб и пострадал в трагическом ДТП, случившемся утром в субботу, 28 декабря, в Пензенском районе - около Воскресеновки.

В 7:40 на 6-м километре дороги Пенза - Кондоль столкнулись «Лада-Калина» и МАЗ. Легковым автомобилем управлял 72-летний мужчина, грузовым - 29-летний.

Погибли водитель и 2 пассажира «Калины» - 17-летний юноша и 78-летний мужчина.

Еще 2 пассажира этого автомобиля, 50-летняя и 59-летняя женщины, получили травмы и были доставлены в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.

Проверку проводит и прокуратура Пензенского района.

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Источник — фото областной Госавтоинспекции
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