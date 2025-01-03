Пензенец напал с кулаками на соседа за отказ выпить с ним

03.01.2025 | 11:57

В четверг, 2 января, правоохранителям пришлось вмешаться в конфликт двух соседей по общежитию на улице Ульяновской в Пензе.

Вечером 62-летний мужчина решил продолжить празднование Нового года, но не в одиночку. Он постучался в дверь к соседу.

Тот открыл и впустил нежданного гостя, однако выпивать с ним отказался. Оскорбленный в дружеских чувствах предпенсионер затеял драку.

Его сосед позвонил в полицию. По сообщению дежурного, на место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Нетрезвый дебошир был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.