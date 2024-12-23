В Пензе огонь уничтожил крышу дома и гараж на улице Проломной

23.12.2024 | 12:56

В Пензе в понедельник, 23 декабря, в Райках случился крупный пожар. Загорелся частный дом на улице Проломной.

По предварительным данным, тревожный сигнал поступил в 11:51. На тушение прибыли 27 сотрудников МЧС на 5 спецмашинах.

Огонь уничтожил кровлю дома на площади 120 кв. м, а также гараж (30 кв. м).

«Пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в Мокшане при пожаре в частном доме погиб мужчина, его сожительница спаслась.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.