Пожар в Мокшане: мужчина погиб, его сожительница спаслась

23.12.2024 | 11:08

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Мокшане случился смертельный пожар. Возгорание произошло в частном доме на улице Красное Польцо.

Когда огонь был потушен, внутри нашли труп 50-летнего мужчины. Его сожительнице удалось спастись.

Прибывший на место следователь во время осмотра никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружил. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего пожара. После проверки будет принято процессуальное решение.