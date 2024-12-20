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Происшествия

В Пензе спасатели освободили малыша из «диванного плена»

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В четверг, 19 декабря, в Пензе спасатели выручили ребенка, нога которого застряла в диване.

В пожарно-спасательный центр обратилась мать малыша. Женщина рассказала, что в процессе игры его нога оказалась зажата в диване и достать ее самостоятельно не получается.

Специалисты выехали на место и с помощью слесарного инструмента освободили ребенка.

«Медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

14 ноября спасатели помогли малышу, палец которого застрял в металлическом замке. 27 октября они выручили юного пензенца, засунувшего палец в отверстие в деревянной игрушке; 14 июля решили проблему 10-летней девочки, палец которой тоже застрял в замке.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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