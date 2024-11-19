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Происшествия

В Пензе нетрезвый парень решил проспаться в спортивном комплексе

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Ранним утром в понедельник, 18 ноября, в спортивном комплексе, расположенном на улице Красной в Пензе, произошел инцидент.

Нетрезвый молодой человек зашел в вестибюль учреждения и расположился, чтобы поспать. Охранник попытался выпроводить парня, но тот ответил нецензурной бранью и стал провоцировать конфликт.

Сотрудник спорткомплекса нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Стражи правопорядка выяснили причину непристойного поведения. По словам хулигана, он крепко выпил в увеселительном заведении накануне ночью и решил немного вздремнуть», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

24-летнего дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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