В Пензе нетрезвый парень решил проспаться в спортивном комплексе

Ранним утром в понедельник, 18 ноября, в спортивном комплексе, расположенном на улице Красной в Пензе, произошел инцидент.
Нетрезвый молодой человек зашел в вестибюль учреждения и расположился, чтобы поспать. Охранник попытался выпроводить парня, но тот ответил нецензурной бранью и стал провоцировать конфликт.
Сотрудник спорткомплекса нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыл экипаж вневедомственной охраны.
«Стражи правопорядка выяснили причину непристойного поведения. По словам хулигана, он крепко выпил в увеселительном заведении накануне ночью и решил немного вздремнуть», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.
24-летнего дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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