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Происшествия

В Пензе автомобиль сбил женщину, пересекавшую дорогу не по переходу

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Утром во вторник, 12 ноября, в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Видеозапись с места событий появилась в Сети.

«Время 6:30, напротив кондитерской фабрики сбили женщину, переходила дорогу не на пешеходном переходе», - написал автор.

На кадрах видно, что медики укладывают пострадавшую на каталку и завозят в спецавтомобиль скорой помощи.

Также на месте аварии работают инспекторы ГАИ.

9 ноября в 19:30 напротив СЗК «Дизель-Арена» столкнулись «Лада-Калина» и Audi А5. После этого иномарка сбила трех 16-летних девушек. Их отпустили после оказания медпомощи.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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