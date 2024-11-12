В Пензе автомобиль сбил женщину, пересекавшую дорогу не по переходу

12.11.2024 | 08:56

Утром во вторник, 12 ноября, в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Видеозапись с места событий появилась в Сети.

«Время 6:30, напротив кондитерской фабрики сбили женщину, переходила дорогу не на пешеходном переходе», - написал автор.

На кадрах видно, что медики укладывают пострадавшую на каталку и завозят в спецавтомобиль скорой помощи.

Также на месте аварии работают инспекторы ГАИ.

9 ноября в 19:30 напротив СЗК «Дизель-Арена» столкнулись «Лада-Калина» и Audi А5. После этого иномарка сбила трех 16-летних девушек. Их отпустили после оказания медпомощи.