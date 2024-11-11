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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с девушками у «Дизель-Арены»

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Появились подробности ДТП у «Дизель-Арены», где под колеса автомобиля попали девушки. Авария случилась вечером в субботу, 9 ноября.

Стали известны подробности ДТП с девушками у «Дизель-Арены»

По предварительным данным, в 19:30 напротив спортивно-зрелищного комплекса столкнулись «Лада-Калина» с 30-летним водителем и Audi А5 с 29-летним. После этого иномарка сбила пешеходов.

Пострадали три 16-летние девушки. Их отпустили после оказания медпомощи, сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.

Стали известны подробности ДТП с девушками у «Дизель-Арены»

Момент ДТП появился в Сети, на нем видно, как одна из пострадавших после удара отлетела на дорогу, она смогла подняться самостоятельно, затем на помощь к сбитым пешеходам поспешили свидетели аварии.

Стали известны подробности ДТП с девушками у «Дизель-Арены»

«Все ехали с матча «Дизеля», и на дороге была пробка. Водитель на «Калине» выезжал с парковки и пытался повернуть налево, когда его пропускали. В это время по встречной полосе летела «Ауди». С другой стороны на встречке стояла колонна машин. В момент выезда произошел удар. На тротуаре в это время стояли три девушки, двух из них сбили. Одна получила травму головы, упав у «Ауди», вторая отлетела (видно на видео) и повредила тело и плечо. Водитель, судя по виду, был трезв, молодой. Машина дымилась, антифриз потек у обеих машин. Все сразу подбежали на помощь к пострадавшим, вызвали скорую. Сработали адекватно и быстро. Все живы, хотя были в шоке от случившегося», - рассказал очевидец.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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