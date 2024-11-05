Торговый центр в Засечном оцепили из-за подозрительного пакета

05.11.2024 | 21:05

Вечером во вторник, 5 ноября, жителей Засечного взволновало оцепление торгового центра «Радужный» и перекрытие дороги на одноименной улице.

«Всех разворачивают, работают спецслужбы», - рассказали очевидцы.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», в ТЦ обнаружился подозрительный пакет, посетителей эвакуировали.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, они обследовали находку и установили, что внутри пакета - провода и металлические запчасти, не представляющие опасности для окружающих.

Объект был закрыт не более получаса. После все заработало в привычном режиме.