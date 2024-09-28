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Происшествия

«Горит поле»: за сутки в регионе произошло 33 пожара

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В Пензенской области за сутки случилось 33 пожара. Большинство происшествий - горение сухой травы и мусора.

Такие данные обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по области утром в субботу, 28 сентября.

Жители региона в Сети делятся кадрами возгораний и их последствий. Так, днем в деревне Долгоруково в Сердобском районе огонь с травы перекинулся на 3 нежилых дома и сарай. От построек ничего не осталось.

«Горит поле»: за сутки в регионе произошло 33 пожара

Трава горела на площади 1,5 га. С пламенем боролись спасатели, прибывшие на 5 спецмашинах.

Вечером вспыхнула трава в Нижнеломовском районе. ЧП также попало в объектив камеры.

«Горит поле возле деревни Ендашевки. Огонь идет в сторону деревни», - прокомментировал автор видео.

В Пензенской области объявлен V класс пожарной опасности, быстрому распространению пламени способствует сухая и ветреная погода.

«Разведение огня запрещено! Также продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны и осторожны. В случае пожара незамедлительно звоните 101 или 112», - обратились к пензенцам в МЧС.

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Источник — видео, фото группы «Пенза Новости»
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