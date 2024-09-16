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Происшествия

На ГПЗ во время детского пикника загорелись деревья и мусор

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В воскресенье, 15 сентября, в сквере на улице Измайлова случился пожар. По словам очевидцев, его устроили дети, решившие приготовить на огне сосиски.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал поступил в 13:15. На место выехали трое пожарных на спецмашине.

Огонь охватил 10 кв. м мусора и деревьев. Никто не пострадал.

На ГПЗ во время детского пикника загорелись деревья и мусор

Видео появилось в Сети. На нем запечатлены горящие трава и кустарники.

«Вот до чего довели эти шалаши, которые построили на ГПЗ. У нас горит лес. Мы живем рядом, частный сектор, вот дома. Это нормально, что детишки играют в лесу? Вот они доигрались», - возмутилась автор ролика.

На ГПЗ во время детского пикника загорелись деревья и мусор

Пензенцы, посмотревшие видео, вспомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, при котором разведение и применение открытого огня категорически запрещено, и пришли к выводу, что отвечать за поступок несовершеннолетних должны взрослые.

«Бери детишек за шкирку и штрафуй родителей», «Детей просвещать надо про пожары», «Дети не следят за кострами», - отметили горожане.

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Источник — видео, фото тг-канала «Короче, Пенза»
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