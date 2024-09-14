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Происшествия

В Сосновоборском районе огонь уничтожил 4 дома и постройки

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В пятницу, 13 сентября, в селе Кардафлей Сосновоборского района случился сильный пожар.

В 10:47 диспетчеру ДДС-01 41-й пожарно-спасательной части поступило сообщение, что на улице Веленке загорелась сухая трава.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на 4 нежилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 480 кв. м», - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка и Кузнецкого района.

В Сосновоборском районе огонь уничтожил 4 дома и постройки

В итоге сгорели нежилые строения на площади 284 кв. м и около 200 кв. м травы.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые строения. Силами 8 единиц техники и 18 человек личного состава от огня спасены 2 жилых дома и ликвидирован пожар. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Сосновоборском районе огонь уничтожил 4 дома и постройки

Сейчас дознаватели проводят доследственную проверку. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

Жителям Пензенской области напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, при котором разведение и применение открытого огня категорически запрещено.

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Источник — видео, фото МЧС
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