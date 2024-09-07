На Шуисте водитель положил мотоцикл на бок, чтобы избежать ДТП

07.09.2024 | 10:13

Вечером в пятницу, 6 сентября, в Пензе на улице Клары Цеткин случилось ДТП с участием двухколесного транспорта.

Фото и видео с места аварии размещены в Сети. Очевидцы сообщили, что мотоциклиста увезла реанимационная бригада.

«Он в сознании. Говорят, летел с большой скоростью. Заранее метров за 15 уронил мотоцикл, чтобы уйти от прямого столкновения, и ударился о заднюю правую дверь автомобиля», - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Комментаторы высказали разные точки зрения. Некоторые обращают внимание на то, что в Пензе в последнее время участились аварии с участием двухколесного транспорта. Другие обвиняют водителей, которые «даже по зеркалам не смотрят, некоторые из-за принципа поджимают мотоциклистов, пытаются выезжать перед мотоциклистами, перестраиваются как хотят».

Часть участников обсуждения встали на сторону пострадавшего, указав, что на этом участке дороги трудно разогнаться, а он все сделал правильно.

«Водитель среагировал за 15 метров до ДТП и положил мотоцикл на бок, минимизировав травмы», - указал один из подписчиков.

«Наш город не подходит для спортивных мото. Ни дорожное покрытие, ни сознательность водителей авто, которые никак не привыкнут, что есть двухколесный транспорт, ни освещения адекватного, поэтому, к сожалению, настолько много печальных исходов», - резюмировал другой.

3 сентября на улице Донецкой в Пензе 2 школьника, катавшиеся на эндуро, столкнулись с автомобилем Kia Rio. От удара мотоцикл пролетел несколько метров и ударился о забор. Приехавшие медики отпустили 15-летнего мотоциклиста после осмотра, а его 16-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Фото телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы».