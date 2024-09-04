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Происшествия

В Пензе два юных мотоциклиста пострадали в ДТП

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Вечером во вторник, 3 сентября, в частном секторе пензенского микрорайона Терновка случилось ДТП с участием подростков, катавшихся на мотоцикле класса эндуро.

Сообщение об этом появилось на странице сообщества автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». Автор указал, что авария произошла на перекрестке улиц Донецкой и Красноярской.

В Пензе два юных мотоциклиста пострадали в ДТП

«Два малолетних гонщика в больничке. Про помеху справа они еще не знают. Водитель трезв, задел по касательной, пострадал передний бампер и номер улетел. Инспектора говорят, пострадали сильно, но жить будут. Метров 10 эндурик на боку до забора скользил и пробил забор чуток», - описал ситуацию автор поста.

В Пензе два юных мотоциклиста пострадали в ДТП

По его мнению, родителям не стоит покупать детям подобные «игрушки».

Комментаторы согласились с точкой зрения автора. Многие из них жалуются, что подростки «носятся как бешеные», создавая угрозу пешеходам, особенно маленьким детям. Кроме того, они подвергают опасности и собственную жизнь.

«Сегодня мы ехали по ул. Чаадаева. Попутно ехали на эндуро, питбайках несколько (6-8) малолеток. Один начал исполнять пируэты на заднем колесе, виляя по всем трем полосам! Перед светофором вообще сиганул под машину через все полосы, чудом оттормозились», - рассказал один из участников обсуждения.

«Родители, задумайтесь о жизнях своих детей. Она у них одна. Купили мотики, так катайтесь вместе с ними по лесу, а не так, чтобы они в одиночку катались на дороге общего пользования на спортинвентаре, который не предназначен для таких дорог, где есть оживленное движение!» - призвал другой.

19 июля в Пензе попала в ДТП 13-летняя девочка на квадроцикле. Она ехала без мотошлема и не остановилась по требованию инспектора ДПС. Сотрудник полиции двинулся за ней на патрульной машине. Юная квадроциклистка попыталась скрыться и столкнулась со служебным автомобилем. Квадроцикл слетел в кювет и опрокинулся. Девочку госпитализировали с травмами.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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