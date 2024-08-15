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Происшествия

В СКР уточнили обстоятельства падения мальчика из окна 6-го этажа

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В Пензе следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна 6-го этажа на улице Калинина.

В управлении СКР уточнили, что ЧП случилось днем в среду, 14 августа. 2-летний мальчик облокотился на москитную сетку и упал.

«В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка. Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их, не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья и может закончиться трагедией. Помните, что москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка, в связи с чем ни при каких обстоятельствах не спасет от падения из окна и травмирования», - обратились к пензенцам в следственном управлении.

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Источник — фото областного СУ СКР
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