В Пензе из окна дома на улице Калинина выпал ребенок

15.08.2024 | 11:41

В среду, 14 августа, на улице Калинина в Пензе произошло ЧП: из окна дома № 9 выпал полуторагодовалый мальчик.

По словам очевидца, малыш упал с 6-го этажа, его увезла реанимация.

Вечером 17 июля в Октябрьском районе Пензы полуторагодовалый мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты 3-го этажа. Мать была в квартире. Пострадавшего госпитализировали, детский омбудсмен Елена Столярова сообщала, что угрозы жизни нет.

Утром 5 июля в Каменке из окна лоджии на 3-м этаже, опершись на москитную сетку, выпала 2-летняя девочка. Мать также находилась в квартире. Девочку увезли в больницу.

4 июля на улице 8 Марта в Пензе из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка. Ребенка госпитализировали, но он, несмотря на оказанную помощь, скончался.

3 июня ЧП случилось на улице Медицинской в Пензе: из окна квартиры на 4-м этаже выпала 3-летняя девочка. Она тоже оперлась на москитную сетку. Пострадавшую доставили в больницу. В момент происшествия родители ребенка находились в квартире.

22 апреля на ул. Литвинова в Пензе из окна на 3-м этаже выпал 5-летний мальчик, облокотившийся на москитную сетку. Его госпитализировали.

18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты 4-го этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с 4-летним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию.