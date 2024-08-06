Ушел из дома и не вернулся: В Пензе ищут 60-летнего Игоря Шматкова

06.08.2024 | 07:45

В Пензе разыскивают 60-летнего Игоря Эдуардовича Шматкова, который 1 августа вышел из дома и не вернулся.

Приметы горожанина размещены на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Шматков имеет рост 174 см, нормальное телосложение, темно-русые с проседью волосы с залысиной, карие глаза.

На нем были надеты черная футболка с длинным рукавом, черные брюки, черные сандалии.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о нем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски 55-летнего жителя рабочего поселка Колышлей Виталия Анатольевича Заломнова. Его местонахождение неизвестно с 18 июля.