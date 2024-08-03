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Происшествия

В Колышлее пропал 55-летний Виталий Заломнов

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Полиция и волонтеры разыскивают 55-летнего жителя рабочего поселка Колышлей Виталия Анатольевича Заломнова. Его местонахождение неизвестно с 18 июля.

Ориентировка на пропавшего сельчанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Виталий Заломнов имеет рост 174 см, худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы, серо-голубые глаза.

На нем были темные брюки, темно-синяя футболка в белую полоску, темно-синие кеды, бейсболка оливкового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Виталии Заломнове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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