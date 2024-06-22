В Бессоновском районе сельчане спасли из горящего дома 6 детей

В субботу, 22 июня, в селе Кроптово Бессоновского района произошел пожар. Загорелся дом, где находились 6 детей.
Никого из взрослых в этот момент в жилище не было.
«Соседи, увидев пламя, помогли ребятам выбраться через окно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Выход из дома уже был отрезан огнем», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Прибывшие по адресу пожарные оперативно ликвидировали горение дома и надворных построек на площади 70 квадратных метров.
Причины и обстоятельства возгорания выясняют дознаватели.