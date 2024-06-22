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Происшествия

Родители 6 детей, оказавшихся в горящем доме, уехали в магазин

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В Бессоновском районе следственные органы проводят проверку факта нахождения шестерых детей без присмотра взрослых в селе Кроптово в момент возникновения в доме пожара.

Возгорание произошло в субботу, 22 июня. Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, соседи помогли детям выбраться через окно, так как выход уже был отрезан огнем.

Пламя охватило дом и надворные постройки на площади 70 кв. м. Пожарные, прибывшие на вызов, потушили огонь.

«По предварительным данным, родители уехали в магазин, оставив детей дома одних. В период их отсутствия начался пожар. В результате возгорания пострадавших нет, детей удалось спасти», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Проверка установит все обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения детей дома без присмотра взрослых и условия их воспитания. После ее завершения следователь примет процессуальное решение.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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